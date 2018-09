Büblingshausen verliert die Spitze

Fußball Kreisoberliga: 1:4 gegen Burg

Wetzlar In den beiden Freitagspartien der Fußball-Kreisoberliga West haben die Gastmannschaften die Oberhand behalten. Während Medenbach in Niederbiel gewann, hat Büblingshausen die Tabellenspitze an Burg verloren.

