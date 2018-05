Fußball

Burg empfängt Eschenburg

Dillenburg Eine knappe Niederlage gegen die SG Eschenburg würde dem SSC Burg am Mittwochabend (Anpfiff: 18.30 Uhr in Herborn) reichen, in der Fußball-Kreisoberliga Relegationsrang zwei nach hinten abzusichern. Mit derlei Rechnungen nach dem 3:1-Hinspielsieg gibt sich Burgs Trainer Steffen Hardt aber nicht zufrieden: „Solange Platz eins rechnerisch noch möglich ist, spielen wir auf Sieg“. In den vergangenen zwei Wochen haben sich die englischen Wochen beim SSC aber negativ bemerkbar gemacht. „Es geht uns nicht mehr so leicht von der Hand wie noch vor fünf Wochen, viele müssen nach Verletzungen gleich wieder spielen, da merkt man die Belastung“, so Hardt weiter, der gegen die SG auf Becker, Göbel, Dapper, Riske, Christian Hermann und nun auch auf Diebel verzichten muss, der sich nach einem Tritt auf die Hand im letzten Spiel einen Finger auskugelte. „Eschenburg, Büblingshausen und wir sind auf Augenhöhe, in diesen Spielen entscheidet die Tagesform“, so Hardt abschließend.

