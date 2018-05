Fußball

Burg gastiert in Dillheim

Dillenburg „Ich bin jetzt noch stinksauer“, ärgert sich Steffen Hardt, Trainer des SSC Burg, noch anderthalb Wochen nach dem üblen Foul an Constantin Becker. Beim Stand von 4:0 für die Burger gegen Oberbiel wurde der junge Angreifer des SSC so hart angegangen, dass er sich eine Ellenbogenfraktur zuzog. Er wird am Mittwochabend im Auswärtsspiel in der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West bei der SG Ehringshausen/Dillheim (Anpfiff: 18.30 Uhr in Dillheim) ebenso ausfallen wie Nicolai Göbel, der sich Freitag beim Spiel in Aßlar nach einem Foul das Handgelenk gebrochen habe. „Das kommt im Fußball vor, Aßlar mache ich keinen Vorwurf, sie haben fair gespielt. Aber was Oberbiel gemacht hat, dafür habe ich kein Verständnis. Abstiegskampf hin oder her. Das waren regelrechte Jagdszenen, da müssen die Schiedsrichter auch mal eingreifen“, echauffiert sich Hardt. Im Duell in Dillheim erwartet Hardt ein kampfbetontes Spiel. „Ihre Runde ist eigentlich gelaufen, obwohl sie zumindest rechnerisch noch in Abstiegsgefahr kommen könnten. Meist haben wir gegen sie gewonnen, aber es war immer knapp. Sie spielen hart, aber nicht unfair“, so Hardt. SGED-Trainer Rolf Zabel will im Abstiegskampf endgültige Klarheit: „Wir müssen noch einen Dreier holen“.

