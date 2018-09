Von David Liebscher

Burg nimmt die nächste Hürde

Fußball Kreisoberliga-Spitzenreiter besiegt Tabellenschlusslicht Sinn/Hörbach mit 4:1

Dillenburg In der Fußball-Kreisoberliga bleibt der SSC Burg an der Tabellenspitze. Nichts Neues. Doch was sich im Verfolgerfeld getan hat, ist umso interessanter: Büblingshausen und Steinbach bleiben dran, während Eschenburg erneut verlor.

