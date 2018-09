Von Christian Pomoja

Burg reist zum Auswärtskracher

Fußball Kreisoberliga: Gastspiel in Büblingshausen / Eschenburg muss nach Volpertshausen

Dillenburg Mit zwei Auswärtspartien heimischer Vereine startet der Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga West am Freitagabend in das Wochenende. Der SSV Medenbach gastiert in Niederbiel und der SSC Burg muss zum Spitzenspiel zum RSV Büblingshausen.

