Christian Cloos übernimmt die SG Aartal

Fußball Der Ligaverbleib ist das oberste Ziel, der Rest ist Bonus

Mittenaar/Bischoffen Fußball-Kreisoberligist SG Aartal hat in Christian Cloos seinen neuen Trainer vorgestellt. Der 37-Jährige will die SGA in der kommenden Saison wieder in ruhigeres Fahrwasser führen.

