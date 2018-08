Cupverteidiger fordert Rekordsieger

Fußball VfL Weidenhausen empfängt Dienstag im Kreispokal-Viertelfinale FV Breidenbach

Hinterland Drei Viertelfinalspiele an drei verschiedenen Tagen stehen in dieser Woche im Krombacher Kreispokal des Fußballkreises Biedenkopf auf dem Programm. Zum Auftakt fordert am Dienstag der Titelverteidiger den Rekordsieger des Wettbewerbs.

