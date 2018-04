D’Ambrosio trifft in letzter Sekunde

Fußball Gruppenliga: Biedenkopf siegt 2:1

Hinterland Der VfL Biedenkopf hat in der Fußball-Gruppenliga einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und bei der TSG Wieseck in letzter Sekunde mit 2:1 gewonnen.

