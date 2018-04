DER SPORT ZUM SONNTAG

Die Hallensportler wie Tischtennisspieler, Hand- und Volleyballer sind auf der Zielgeraden der Saison oder haben ihre Spielzeit bereits beendet. Die Leichtathleten hingegen stehen in den Startlöchern. Auch für sie gilt: Vorbereitung ist alles. Der LC Mengerskirchen zum Beispiel war nicht nur im Trainingslager, sondern hat einige seiner Sportler nun auch einem Laktattest unterzogen. So haben Antonia Schermuly, Lea Pötz, Bastian Trost und Maximilian Brumm einen kleinen Pikser am Ohrläppchen über sich ergehen lassen, damit Torsten Frech vom Institut für Sportmedizin der Universität Gießen den Leistungsstand bestimmen kann. Laktat ist die sogenannte Milchsäure, die bei vermehrter Belastung in den Muskeln entsteht. Die Testergebnisse lassen eine bessere, weil individuelle Trainingssteuerung der Athleten zu. Die Saison wird zeigen, welche Lehren Trainer und Sportler daraus gezogen haben.

