DER SPORT ZUM SONNTAG

Niederselters dürfte am Dienstag der sicherste Ort in Hessen gewesen sein. Mehr als 200 Polizisten bevölkerten den Sportplatz, um dort ihre Meister in der Leichtathletik zu ermitteln. Schon von Weitem waren die mehr als 20 Dienstfahrzeuge auf dem Parkplatz rund um das Sportzentrum zu sehen. Einige Führungskräfte der hessischen Polizei ließen es sich nicht nehmen, die Veranstaltung zu besuchen und so auch ihre Wertschätzung den Teilnehmern gegenüber zu überbringen. Nach 2014 und 2016 war die LSG Goldener Grund zum dritten Mal Ausrichter der Meisterschaft. Nach 120 Startern bei der ersten Auflage und 98 bei der zweiten wetteiferten nun 202 sportliche Polizisten. Dazu zählten auch zwei heimische Leichtathleten. Lokalmatadorin Sabine Rumpf, die als Oberkommissarin in Oberursel ihren Dienst versieht, gewann den Diskuswurf mit exakt 50 Metern. Gleich zweifacher Hessischer Polizeimeister wurde Marius Rosbach, der als Kommissar in Bad Homburg eingesetzt ist. Der Elzer entschied den Diskuswurf mit 48,75 Metern für sich und sicherte sich im Kugelstoßen mit starken 15,15 Metern den Titel.

