DER SPORT ZUM SONNTAG

An diesem Sonntag kommt es zu einer Konstellation im Fußballkreis Limburg-Weilburg, die in Deutschland so wohl einzigartig sein dürfte. Weil der SC Offheim laut Schiedsrichter beim 4:1-Sieg gegen die SG Kirberg/Ohren/Nauheim nicht alle Spielerpässe vorgelegt haben soll, wertete das Kreissportgericht die Partie in einen 3:0-Sieg für die SG. Mit diesem ziehen die Kombinierten bis auf einen Treffer punktgleich mit dem SV Mengerskirchen und damit Platz zwei, der in die Aufstiegsrunde zur Gruppenliga führt. Das Urteil und damit die Wertung ist noch nicht rechtskräftig, weil die Offheimer vor dem Verbandssportgericht Einspruch eingelegt haben. Sie schwören nämlich Stein und Bein, dass die Pässe in der Mappe waren. Das Gremium kann sich mit dem Fall natürlich erst nächste Woche beschäftigen. Dann wird den Fußballrichtern, wenn der letzte Spieltag denn zu Ungunsten des SV Mengerskirchen ausgeht, auch ein Widerspruch der Westerwälder vorliegen, der nur noch frankiert werden muss. Begleitet wurde dieses Urteil von viel Getöse in den sozialen Medien, wo es nicht immer sachlich zuging. Kirberg/Ohren/Nauheim sieht sich zu Unrecht an den Pranger des Klägers gestellt, Mengerskirchen als Unschuldiger benachteiligt. Die Frage, die sich jeder stellt, ist: Warum hat der Unparteiische den SC Offheim nicht auf die angeblich fehlenden Pässe aufmerksam gemacht? Die Antwort steht im Urteil: Weil er es nicht MUSS! Es soll sogar eine Order geben, dass er es nicht SOLL.

