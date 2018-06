DER SPORT ZUM SONNTAG

Die letzten Saisonspiele sind immer etwas besonderes. Nicht nur, weil dann die Meister und Aufsteiger feiern und die Absteiger trauern. Das Rundenfinale ist auch die Zeit des Abschieds. Besonderes würdevoll „Macht's gut, Jungs“ sagte der VfR Niedertiefenbach zu drei seiner Akteure. Spielausschussvorsitzender Oliver Keul bedankte sich zunächst bei Marian Dillmann und Sebastian Holzhäuser für den sportlichen Einsatz und das Engagement für den Verein. Dillmann will sich bei der SG Oberlahn eine Liga höher beweisen, Holzhäuser verschlägt es aus beruflichen Gründen in eine andere Region. Richtig emotional wurde es dann bei der Verabschiedung von Helmut Sarges. Der Vorsitzende Stefan Heinz unterstrich in seinen warmen Worten die herausragenden sportlichen Leistungen des Stürmers. 325 Tore in 567 Spielen in den vergangenen 13 Runden sprechen für sich, meinte Heinz und sagte: „Helmut ist ein echter Straßenfußballer, wie es sie heute nur noch ganz selten gibt.“ Passenderweise traf Sarges beim 4:1 gegen die SG Nord noch zweimal zum Abschied.

Copyright © mittelhessen.de 2018