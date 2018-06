DER SPORT ZUM SONNTAG

Ausbildung lohnt sich. Diese schöne Erfahrung haben der SV Mengerskirchen und der TuS Löhnberg gemacht, als die Volksbank Mittelhessen 70 Vereine aus ihrem Geschäftsbereich beim Förderwettbewerb „Vom Spieler zum Trainer“ mit finanzieller Unterstützung bedacht haben. Ganz im Sinne nachhaltiger Nachwuchsarbeit sollten die Clubs Jugendliche aus ihren Reihen benennen, die sie gerne vom „Spieler zum Trainer“ ausbilden lassen möchten. Diese Aus- oder Weiterbildung zu einer neuen ehrenamtlichen Funktion im Verein fördert das Kreditunternehmen mit bis zu 1000 Euro pro Club. Die Gewinner wurden im Rahmen der Preisverleihung ausgelost: Dabei durfte Tim Brückner vom TuS Löhnberg aus den Händen von Volksbank-Vorstand Lars Witteck eine Zuwendung über 250 Euro entgegen nehmen. Noch mehr Losglück hatte der SV Mengerskirchen. Die Westerwälder, vertreten durch Max Silva, Hans-Georg Wolf und Roger Rupprecht, freuten sich über einen Scheck in Höhe von 750 Euro, den Vertriebsleiter Robert Meier mit Lars Witteck überreichte. Irgendwie ein kleines Trostpflaster für die am grünen Tisch verpasste Teilnahme des Kreisoberliga-Teams an der Aufstiegsrunde zur Gruppenliga, obwohl der SV Mengerskirchen sich als Tabellenzweiter dafür sportlich qualifiziert hatte

