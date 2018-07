DER SPORT ZUM SONNTAG

Sie und ihre Kinder sind Fußballfans, fahren gerne Fahrrad und haben in den restlichen drei Ferienwochen noch nichts vor. Dann kann ich Ihnen die Stadiontour empfehlen, die Uli und Aaron Harnacke sowie Jacob und Rafael Armbruster absolviert haben. Die beiden Vater-Sohn-Kombinationen aus Löhnberg haben in drei Tagen mit dem Rad sechs Fußballarenen an Rhein und Ruhr abgefahren. Mit dem Auto ging es zunächst Richtung Köln zum Rheinenergiestadion. Die erste Tour im Sattel führte in das nahe gelegene Leverkusen. „Nachdem wir versuchten, uns per Himmelsrichtung und Beschilderung zu orientieren, sind wir dann doch nach ein paar Irrfahrten darauf umgestiegen, uns per Google Maps und Kopfhörer im Ohr navigieren zu lassen. Es ging quer durch Köln über die Brücke an der A1 nach Leverkusen. Alles sehr städtisch, nicht besonders attraktiv“, beschreibt Rafael Armbruster die ersten 21 Kilometer bis zur BayArena. Die nächsten 28 Kilometer boten dann mehr für das Auge. Am Rhein entlang radelte das Quartett, das sich unterwegs im Biergarten belohnte, vorbei an großen und kleinen Schiffen nach Düsseldorf in die Unterkunft. Für den ersten Tag war das genug. Den Besuch der 13 Kilometer entfernten Esprit-Arena sparten sich die Löhnberger für den nächsten Tag auf. Vom einstigen Rheinstadion führte der Weg nach Duisburg zum einstigen Wedaustadion, das mittlerweile den gewöhnungsbedürftigen Namen „Schauinsland-Reisen-Arena“ trägt. Danach folgte der schönste Teil der Stadiontour. Von Duisburg führte der Weg rüber nach Mühlheim, an ein paar Villen vorbei und dann an der Ruhr entlang bis nach Essen. Als „wunderschön“ empfand Rafael Armbruster diesen 25 Kilometer langen Streckenabschnitt. Dort ging es nach 61 Tageskilometern statt zum Georg-Melches-Stadion in die Jugendherberge, für die Väter zum Bier, für die Buben zum Bolzplatz. Die Heimstätte von Rot-Weiß Essen besuchten die vier Löhnberger auch am nächsten Tag nicht, denn die Papas beschlossen eine Routenänderung. Statt über Gelsenkirchen und zur Veltins-Arena radelten Väter und Söhne über Bochum nach Dortmund. Nun ging es ans Eingemachte. „Die 29 Kilometer nach Essen haben richtig weh getan, vor allem am Allerwertesten. Zugegebenermaßen hatte keiner mehr Bock, am liebsten wären wir in der Jugendherberge geblieben“, gibt Rafael Armbruster zu. Doch der Blick auf den Baldeney-See, einem aufgestauten Teil der Ruhr, entschädigte für das herausfordernde Streckenprofil des gut zu fahrenden, aber stetig ansteigenden Radwegs zum Vonovia-Ruhr­stadion, das bei den Löhnbergern einen heruntergekommen Eindruck hinterließ. Beim nahe gelegenen Griechen stärkte sich die Reisegruppe bei Tzaziki und Calamaris für die letzten 19 Kilometer Richtung Signal-Iduna-Park, die Rafael Armbruster so erlebte: „Die Motivation war im Keller und die Schmerzen wurden größer. Zwischendurch habe ich mich gefragt, wie man sich völlig untrainiert auf ein Fahrrad setzen kann und diese Strecke fährt. Aber als wir dann an der Uni Dortmund vorbei über den Berg schauten, blickten wir direkt auf den gelb-schwarzen Tempel“, was beim BVB-Fan natürlich die letzten Kräfte freisetzte. Nach weiteren 48 Kilometern und insgesamt rund 170 Kilometern auf dem Tacho hatten es Harnackes und Armbrusters geschafft! Sollten auch Sie diese Tour angehen und schaffen, lassen Sie uns unbedingt ein Bild zukommen.

