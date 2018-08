DER SPORT ZUM SONNTAG

Früher war alles einfacher. Dieser Eindruck entsteht beim Blick auf den Wandel beim Ausfüllen eines Spielberichtsbogens. Vor ein paar Jahren noch genügten das entsprechende Papierformular und ein Kugelschreiber. Mittlerweile braucht es Laptop und Internetzugang. Ein paar Spielzeiten später als der Deutsche Fußball-Bund hatte auch der Deutsche Handball-Bund in der Saison 2015/2016 in zahlreichen Ligen den elektronischen Spielbericht eingeführt. Dieser wird – innovativer als bei den Fußballern – in einigen Spielklassen sogar durch ausgebildete Zeitnehmer und Sekretäre während der Begegnungen über einen Laptop geführt und ist als Liveticker im Internet zu verfolgen. Nachdem zunächst in der 3. Liga begonnen wurde, übernahmen danach auch die Landesverbände für ihre höchsten Spielklassen diesen Bericht. Im Handballbezirk Wiesbaden-Frankfurt, dem die Vereine aus dem Altkreis Limburg angehören, wird er ab der neuen Saison 2018/2019 für alle Seniorenspiele zwingend eingeführt. Ab der Oberliga werden zwei Sportfreunde eingesetzt. Analog zu den Schiedsrichterkollegen werden auch hier Kaderlisten geführt mit den Möglichkeiten, in höhere Klassen auf- oder in niedrigere abzusteigen. Aus dem heimischen Raum ist mit Horst Königstein und Jörg Hilgert ein Gespann von Beginn an dabei, das eben diese Leistungsstufen nach oben geklettert ist. Seit Beginn der Saison 2017/2018 gehören die beiden für die HSG Eschhofen/Steeden tätigen Funktionäre nun dem erweiterten DHB-Kader an. Somit werden sie zu Spielen der 3. Liga, aber auch den Jugend-Bundesligen eingeteilt. Ein Höhepunkt bislang war zweifellos das Entscheidungsspiel gegen den Abstieg aus der 3. Liga zwischen dem TV Gelnhausen und dem TSV Barmbeck vor 900 Zuschauern im Mai. Aber auch das Jugend-Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden, das vor vier Wochen in Diez stattfand, war ein Highlight. Während der auch als Fußball-Schiedsrichter aktive Horst Königstein als Zeitnehmer fungiert, ist Jörg Hilgert als Sekretär für das Führen des Spielberichtes zuständig. Das Einsatzgebiet umfasst in der Regel Sporthallen, die in einer einfachen Fahrtstrecke von maximal 100 Kilometern von ihrem Wohnort Eschhofen entfernt liegen. Ehrgeiziges Ziel der beiden ist der Aufstieg entweder in die 1. oder 2. Bundesliga.

