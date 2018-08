DER SPORT ZUM SONNTAG

Michael von Kunhardt vom Limburger Hockey-Club hat mit der deutschen Ü50-Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften im spanischen Terrassa die Bronzemedaille gewonnen. Der Diezer siegte im kleinen Finale mit seiner Elf 4:1 gegen England. Weltmeister wurde Australien mit einem 2:1 gegen die Niederlande. Michael von Kunhardt war einziger LHC-Spieler bei den Titelkämpfen mit 135 Männer- und Frauenteams in den unterschiedlichen Altersklassen. Noch nie zuvor sei es so schwer gewesen, sich für einen der Plätze zu empfehlen, da neben dem früheren Deutschen Meister viele weitere frühere Bundesligastars mit nach Spanien fahren wollten. Doch Michael von Kunhardt überzeugte Trainer Carsten Borstel schnell durch seine Fitness und seine Tore in den Testspielen.

