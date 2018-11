DER SPORT ZUM SONNTAG

Dass der Tischtennissport die Generationen verbindet, ist nichts Neues. Dass in einer Mannschaft Familienmitglieder gemeinsam an der Platte stehen, ist auch nicht neu. Und dass in einem Doppel Vater und Sohn miteinander um den Sieg kämpfen, gab es auch schon einmal. Ein Novum in der Tischtennisabteilung des TuS Wirbelau, wenn nicht sogar im Kreis Limburg-Weilburg, ist aber die Konstellation, mit der die zweite Mannschaft des Vereins nun im Match der 2. Kreisklasse, Gruppe 2 gegen den TTC Schupbach antrat. Dafür sorgte die vor rund fünf Jahren eingeführte Regelung, dass auch Frauen bei den Männern mitmischen dürfen. Denn nur so ist es möglich, dass Jürgen Pfeiffer mit seiner Tochter Nadine Lembach ein Doppel bildet. Dieses Novum tröstete darüber hinweg, dass das Familiendoppel sein Duell verlor. Dafür gewann Wirbelau II wiederum das Lokalduell mit 9:6. Es war das 696. Spiel für Jürgen Pfeiffer, der schon seit 1975 für den TuS am Tisch steht, die Schüler- und Jugendteams durchlief und in allen vier Herrenmannschaften aktiv war. In der ewigen Einsatzliste des Vereins belegt Pfeiffer Platz vier. Nadine Lembach bildet seit 20 Jahren zusammen mit Michelle Jost, Jenny Jung und Eileen Schutzbach den Stamm der ehemaligen Mädchen- und heutigen Damenmannschaft. Sie absolvierte auch schon ihr 195. Match für den TuS Wirbelau.

