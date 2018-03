Von René Weiss

Da war mehr drin!

Fußball-Hessenliga SV Hadamar – Borussia Fulda 1:1 (0:1)

Hadamar Mit 1:1 (0:1) hat sich der SV Hadamar am Samstagnachmittag in der Fußball-Hessenliga von Borussia Fulda getrennt. Gemessen an den Chancen war mehr drin für die Fürstenstädter, die den 0:1-Pausensrückstand durch Robin Böcher egalisierten.

