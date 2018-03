Von André Bethke

Das Duell der Torfabriken

FUSSBALL-KREISOBERLIGA SG Weinbachtal fordert Seriensieger SG Niedershausen/Obershausen

LIMBURG-WEILBURG Wer am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisoberliga auf seine Kosten kommen will, sollte sich am Sonntag die Partie zwischen den Torfabriken der SG Weinbachtal und der SG Niedershausen/Obershausen anschauen.

Copyright © mittelhessen.de 2015