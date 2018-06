Von Sven Jessen

Das Rückspiel wird spannend

Fußball Manderbach und Wissenbach spielen in der ersten Begegnung 1:1

Dillenburg So viel war auf dem Sportplatz in Manderbach schon lange nicht mehr los. Schätzungsweise 300 Zuschauer sahen das 1:1 im Relegationshinspiel um einen Platz in der Fußball-B-Liga. Die Führung des SSV Wissenbach glicht der FSV Manderbach in der zweiten Halbzeit aus.

Copyright © mittelhessen.de 2018