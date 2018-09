Das Spitzenspiel steigt in Siegbach

Tischtennis Verbandsliga der Damen

Siegbach Zum Spitzenspiel der Tischtennis-Verbandsliga der Damen kommt es am Samstag um 15.30 Uhr in der Schulsporthalle in Eisemroth. Der durch den Erfolg in Biebrich optimal gestartete TTC Siegbach empfängt die bereits zweimal erfolgreichen Damen der SG Hattersheim.

