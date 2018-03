Das wäre eine Serie: 16 Spiele unbesiegt

Tischtennis Schlagerspiel in der Bezirksliga

Herborn/Dillenburg Der TTC Merkenbach möchte in der Tischtennis-Bezirksliga auf Kurs Vizemeisterschaft steuern. Der Tabellenzweite geht am Samstag um 18 Uhr als Gastgeber und Favorit ins Derby gegen die TTF Frohnhausen II. Die Gäste spielen außerdem am Freitag ab 20.15 Uhr gegen Ehrungshausen.

