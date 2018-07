Von Sven Jessen

Das wichtigste Teil im Mosaik fehlt

Fußball Der Hersteller kann den auf Maß gefertigten Kunstrasen nicht rechtzeitig liefern

Siegbach Am Samstag hätte für den SV Eisemroth ein Traum in Erfüllung gehen sollen: Der A-Ligist hätte in Anwesenheit seines Nationalspielers Bernd Nickel seinen neuen Kunstrasenplatz mit einem Spiel gegen den Hessenligisten SC Waldgirmes in Betrieb genommen. Hätte.

