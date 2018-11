Von Manfred Bonacker

Dautphetal III mit Arbeitssieg

Tischtennis Kreisklassen: 9:4 gegen Sterzhausen III / Breidenbach holt 8:8 in Angelburg

Marburg-Biedenkopf In der Tischtennis-Kreisliga hat der VfB Holzhausen gegen den TTC Weidenhausen bereits seine fünfte Niederlage in Folge quittieren müssen. Breidenbach hat dem Tabellenzweiten der 1. Kreisklasse, TTV Angelburg III, an dessen Platten ein 8:8 abgetrotzt.

