Von Manfred Bonacker

Dautphetal zieht nach Punkten gleich

Tischtennis Zweikampf mit Holzhausen um den Relegationsplatz gegen den Abstieg aus der Bezirksklasse

Hinterland In der Tischtennis-Bezirksoberliga hatte Bottenhorn (7:9) wie schon in der Vorrunde gegen Ederbergland das Nachsehen. In der Bezirksklasse kämpft Dautphetal trotz des 9:6-Erfolges über Moischt-Cappel weiter gegen den Abstieg.

Copyright © mittelhessen.de 2018