Von Oliver Siegel und Jens Kauer

Dautphetals Beste legen Fehlstarts hin

Tennis Herren unterliegen 3:6, Damen mit 2:4

Hinterland Die beiden Eliteteams des TC Dautphetal haben Fehlstarts in die Tennis-Medenrunde hingelegt. Die Herren unterlagen auf eigenem Platz Aufsteiger Petersberg, die Damen kehrten mit einem 2:4 in Lauterbach in die Bezirksliga B zurück.

