Von André Bethke

Dempewolf kann nicht zaubern

Fussball Kreisligaspiel der Woche: TuS Waldernbach – FC Steinbach

Limburg-Weilburg In unserer neuen Rubrik „Kreisligaspiel der Woche“ rücken wir an jedem Spieltag eine Partie aus den Klassen A bis C in den Fokus, lassen die Trainer zu Wort kommen und schicken einen Fotografen auf den Platz. Den Auftakt macht die A-Liga.

