Denise Uphoff ist U 20-Weltmeisterin

Dabei schlüpfte Uphoff in der finnischen 220 000-Einwohner-Stadt Tampere spontan in eine unverhoffte Rolle: Stammläuferin Keshia Kwadwo (TV Wattenscheid) verzichtete nach einer langen Saison mit der Doppelbelastung bei den Frauen und in der U 20 sowie nach vier 100-Meter-Rennen in Tampere auf das Finale.

„Ich habe richtig gezittert“

Die Entscheidung fiel erst am Morgen der Staffel. „Ich habe richtig gezittert, und die anderen haben mir Mut gemacht“, sagte die Sprinterin gegenüber Leichtathletik.de. Uphoff brachte den deutschen Vorsprung (43,82 Sekunden) vor Irland (43,90) und Großbritannien (44,05) ins Ziel – und sicherte damit den ersten deutschen Staffel-Titel in der U 20 seit dem Jahr 2000. Ihre Gedanken auf der Zielgeraden? „Rennen, rennen, rennen.“

Die übrigen drei Läuferinnen standen ihr in nichts nach: Viktoria Dönicke (LV 90 Erzgebirge) erwischte erneut einen starken Start, ehe Corinna Schwab (TV Amberg) die Gegengerade absolvierte. Sophia Junk (LG Rhein-Wied) spielte dann erwartungsgemäß ihre Stärke in der Kurve aus. „Jetzt konnten wir beweisen, dass wir ein Team sind und gemeinsam einen Traum haben“, sagte Sophia Junk.

Uphoff gelang in Tampere außerdem der Sprung in das Halbfinale über 100 Meter: Die Starterin des Sprintteams Wetzlar wurde in 11,90 Sekunden Sechste. Ein Stolperer in der Beschleunigungsphase verhinderte einen noch größeren Coup.

Spätestens nach dem WM-Gewinn mit der Staffel dürfte dieses Rennen aber vergessen gewesen sein. (hog)