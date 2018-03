Dennis Köhler führt gekonnt Regie

Handball Oberliga Männer: SG Kleenheim drückt beim 31:25 in Wiesbaden ordentlich aufs Tempo

Wiesbaden Die Erfolgsserie der SG Kleenheim in der Handball-Oberliga der Männer hält an. Am Samstag feierte die Mannschaft von Trainer Johannes Wohlrab mit dem 31:25 (15:9) bei der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden den sechsten doppelten Punktgewinn in Folge.

Copyright © mittelhessen.de 2018