Golf

Der Abstieg rückt näher

Dillenburg In der Rhein-Main-Kinzig-Lahn-Liga 1 droht dem Golfclub Dillenburg der Abstieg. Der Gewinner der vergangenen Saison liegt nach dem dritten von sechs Spieltagen am Tabellenende. Auf dem Gelände des Golfclubs Hof Hausen in Hofheim am Taunus traten bei sehr guten Wetterverhältnissen insgesamt 48 Spieler an. Bekanntlich kommen fünf Spieler je Team in die Wertung. Dillenburgverbesserte mit 165 Nettostablefordpunkten sein Ergebnis aus den vergangenen Spieltagen zwar deutlich. Es reichte trotzdem nur zu Rang vier in der Teamwertung. An der Spitze des Feldes teilten sich Attighof und Bad Vilbel mit 177 Punkten den ersten Rang vor Hof Hausen (176), Dillenburg und Zimmern (je 165) und Wiesbaden (151). Bester Nettospieler im Feld war Gerhardt Walter mit 42 Nettostablefordpunkten. Er verbesserte sein Handicap auf 16,3. Die anderen Ergebnisse der Dillenburger Mannschaft: Bernd Pfeifer (34), Konrad Engel (32), Herbert Lehmann (30), Dieter Georg (27), Stefan Buschek (26), Wolfgang Bretthauer (26) und Kurt Neikes (20).

