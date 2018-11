Der Gewinner wird die Tabelle anführen

Tischtennis Bezirksklassen-Spitzenspiel am Freitag

Dillenburg In der Tischtennis-Bezirksklasse der Herren empfängt der verlustpunktfreie TTC Merkenbach II am Freitag um 20.30 Uhr den Tabellenersten SG 58 Dillenburg. In diesem Match geht es darum, wer zur Saisonhalbzeit vorn stehen wird.

