Der Halbmarathon entscheidet

Leichtathletik Jasmin König und Birgit Zöllner werden Serienzweite

Pohlheim Beim Finale der dreiteiligen . Limes-Winterlauf-Serie in Pohlheim haben sich Birgit Zöllner Silber und Jasmin König Bronze beim Halbmarathon erkämpft. Die beiden Läuferinnen vom LT Roßbachtal holten sich damit zugleich in der Serienwertung die zweiten Plätze in ihren Altersklassen.

