LIMBURG-WEILBURG Durch zwei Siege hat der TuS Elkerhausen II in der Tischtennis-Kreisliga, Gruppe 1 den Anschluss geschafft. Weinbach musste in Gruppe 3 den ersten Punkt abgeben. In der 3. Kreisklasse, Gruppe 3 kassierte Freienfels bei Edelsberg III (...)