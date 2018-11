Der Nachwuchs zeigt sich

Leichtathletik Talente aus drei Dillkreisvereinen starten in Wallau

Biedenkopf Der TV Herbornseelbach, der TSV Fleisbach und der TV Niederscheld haben am Samstag erfolgreich am Leichtathletik-Hallensportfest in Biedenkopf-Wallau teilgenommen. Viele erste, zweite und dritte Plätze gingen an den Nachwuchs aus diesen Vereinen.

