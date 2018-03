Der SPORT ZUM SONNTAG

Es ist so etwas wie das Comeback des Jahres. Rund zwölf Monate nach seiner schweren Krebsoperation mit langem Klinikaufenthalt hat Hermann Klaus seine Geschäfte als Sportkreisvorsitzender wieder aufgenommen. Der Heckholzhäuser ist sicher nicht mehr ganz der Alte, auch weil er eine Menge Gewicht verloren hat. Doch er ist absolut klar im Kopf und zumindest schon wieder auf Krücken in der Lage, von A nach B zu kommen. Und deshalb ließ er es sich auch nicht nehmen, den Turngautag Mittellahn in Bad Camberg und den Kreistag der Leichtathleten in Elz zu besuchen. Der warme Applaus der Versammlungen und vor allem die sehr menschelnden Worte von Leichtathletikchef Martin Rumpf gingen dem 73-Jährigen sichtbar zu Herzen. In drei Monaten ist Hermann Klaus dann selbst Gastgeber einer Tagung, denn am 12. Juni steht um 18 Uhr im Bürgerhaus Dietkirchen der Sportkreistag an – dann vielleicht schon ohne Krücken und mit ein paar Kilo mehr auf den Rippen.

Copyright © mittelhessen.de 2018