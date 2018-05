Der SPORT ZUM SONNTAG

Im vergangenen Jahr dachte ich, dass eine solche Seite mit Schnappschüssen auf lange Zeit einzigartig bleiben würde. Eintracht Frankfurt hat mich eines Besseren belehrt und es zum zweiten Mal in Folge ins DFB-Pokalfinale nach Berlin geschafft. Wie schon am 27. Mai 2017 sind wieder über 150 heimische Anhänger der Riederwälder ihrem Lieblingsclub in die Hauptstadt gefolgt sein. Anders als vor zwölf Monaten trafen sie dort auf mehr bekannte Gesichter, die dem Gegner die Daumen hielten. Zwar waren beim letzten Endspiel auch etliche Fans von Borussia Dortmund aus dem Kreis Limburg-Weilburg ins Olympiastadion gepilgert, doch nun ging es gegen den FC Bayern München. Und der mobilisiert hierzulande noch mehr Anhänger. Allein die „Bayern-Kings“ aus Selters fuhren mit einem kompletten Reisebus nach Berlin. Andere setzten sich in die Pkw, in die Bahn oder ins Flugzeug. Im Vorfeld hatten wir auf der Facebookseite unserer Sportredaktion dazu aufgerufen, uns Impressionen rund um das Pokalfinale zu schicken. Diesem Aufruf sind mehr Fußballfreunde gefolgt, als diese Seite Platz bietet. Sie erlebten – anders als 2017 – eine Partie mit überraschendem Ausgang. Den meisten, die Sie von den Fotos angrinsen, hat das sehr gefallen.

