Der SPORT ZUM SONNTAG

Der Sport verbindet. So hatte die Fußballtennisabteilung des TuS Elkerhausen Besuch aus Berlin. Sieben Männer waren angereist, um sich mit den Hessen zu messen. Entstanden ist der Kontakt durch Benjamin Rompel, der derzeit an einem brandenburgischen Gymnasium arbeitet und sich den Fußballtennislern der SGH Berlin angeschlossen hat. Mit offenen Armen aufgenommen, entstand nach wenigen Wochen die Idee, einen gemeinsamen Fußballtennis-Ausflug zu gestalten. Schließlich überzeugte ein sportlicher Besuch vom Vater Friedhelm Rompel, der des Öfteren beruflich in die Hauptstadt reist. So machten sich die Berliner am frühen Morgen auf den Weg, um am abendlichen Training auf dem Tennisplatz des TC Weinbach teilzunehmen. Erste Ballwechsel, erste Sympathien: Nach wenigen Partien mischten die Berliner und Weinbachtaler Fußballtennis-Begeisterten die Mannschaften und spielten ihr technisches Geschick aus. Der Abend endete in geselliger Stimmung im gemütlichen Vereinsheim des TC Weinbach, wo der Vereinsvorsitzende Hans Reinhard Schäfer für die kulinarische Untermalung sorgte.

