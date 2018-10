Der SPORT ZUM SONNTAG

Wer nicht gerade Fan des FC Bayern München ist, der kostet jeden Sieg ein wenig mehr aus. Vor allem dann, wenn der Lieblingsverein bei eben jenen Bayern einen der äußerst seltenen Auswärtserfolge einfährt. Auf der anderen Seite reagieren die Anhänger des Rekordmeisters mitunter dünnhäutig, wenn es mal nicht ganz so rund läuft, wie eine Geschichte aus Dillhausen zeigt. Dort hat es sich eingebürgert, dass ein eingefleischter Bayern-Fan bei Siegen seiner Lieblinge die Vereinsflagge auf seinem Fahnenmast hisst. Als nun Borussia Mönchengladbach in der vergangenen Saison den Roten die Punkte klaute, nutzte ein Nachbar den Mast und stellte seine Gladbach-Fahne damit in den Wind. Die Freude über diesen Schabernack hielt sich auf der anderen Straßenseite in Grenzen. Nun sollte es, schneller als von beiden Beteiligten erwartet, nach dem 3:0-Husarenstreich der Fohlenelf wieder so weit sein. Doch der Bayern-Sympathisant hatte den Braten schon gerochen und kurzerhand seinen Fahnenmast komplett abgebaut. Ein wenig Häme musste er aber trotzdem ertragen, denn als er am nächsten Tag die Rollladen seines Küchenfensters hochzog, schaute er direkt auf die Gladbach-Fahne, die der Nachbar an seine Hauswand gehängt hatte.

