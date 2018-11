Der SPORT ZUM SONNTAG

Es gibt Ergebnisse, die sind auf den ersten Blick nicht zu glauben. So wie die 48:220-Niederlage der männlichen Handball-E-Jugend der JSG Weilburg/Stockhausen gegen die JSG Heuchelheim/Bieber in der Bezirksliga D. Es liegt natürlich auf der Hand, dass in dieser Partie keine 268 Treffer gefallen sind. Vielmehr steckt dahinter eine vom Hessischen Handball-Verband schon seit mehreren Spielzeiten praktizierte Wertung im unteren Nachwuchsbereich, bei der die Zahl der jeweiligen Treffer mit der Anzahl der verschiedenen Torschützen multipliziert werden. Und weil sich bei der Jugendspielgemeinschaft aus dem Kreis Gießen die 22 Tore auf gleich zehn Kinder verteilten, fiel das Resultat so deutlich aus. Bei Weilburg/Stockhausen brachten nur Polly Wahler, Henri Grün und Rahel Thilman das Runde im Eckigen unter, so dass aus dem schon deutlichen 16:22 ein noch deutlicheres 48:220 wurde. Beim Blick auf manche Ergebnisse in der selben Altersklasse im Fußballkreis bietet sich auch dort eine solche Spielwertung an. Ergebnisse wie 25:0, 19:0 und 16:1, allesamt eingefahren von einer Mannschaft, können nicht im Sinne einer in der Breite angelegten Nachwuchsarbeit sein. Allerdings liegt es oft einfach im Handlungsspielraum des Trainers, das zu regulieren. Es geht ja nicht darum, die Torjäger für ihre gute Leistung mit der Auswechselbank zu bestrafen, aber vielleicht den Goalgetter zu animieren, den Ball noch mal quer zu legen oder mit dem schwachen Fuß abzuschließen. Kurzum: Dem Fußball sei empfohlen, über den Tellerrand zu blicken und sich Anregungen bei anderen Sportarten zu holen.

Copyright © mittelhessen.de 2018