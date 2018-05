Der SSV Donsbach geht ganz locker in die Relegation

Fußball In der B-Liga fällt die Entscheidung um Rang zwei / SK Herbornseelbach wird als beste Rückrundenmannschaft Dritter

Dillenburg Die Überraschung in der Fußball B-Liga-Dillenburg ist am Samstag ausgeblieben: Der SSV Donsbach hat sich mit dem 4:1-Sieg in Uckersdorf die Aufstiegsrelegation gesichert.

