Der Showdown steigt in der Knechtsburgarena

Fußball B-Liga: Spitzenreiter SSV Hörlen empfängt die SG Friedensdorf/Allendorf / Endbach/Günterod und Holzhausen/Steinperf wol

HINTERLAND Wenn jemand den Alleingang des SSV Hörlen an der Tabellenspitze der Fußball-B-Liga Biedenkopf stoppen kann, dann dürfte dies der Tabellenzweite SG Friedensdorf/Allendorf sein, der den Spitzenreiter am Sonntag (15 Uhr) in dessen Knechtsburgarena herausfordert.

