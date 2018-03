Der Sport zum Sonntag

Diese Kolumne gibt es seit rund zehn Jahren. Und noch nie war sie so klein. Schuld daran ist das Wetter. Denn das hat dafür gesorgt, dass unsere Ausgabe am Ostersonntag anders aussieht als an vielen Ostersonntagen in den vergangenen Jahr. So haben die meisten Ligen am Samstag einen Spieltag nachgeholt, der Anfang März ausgefallen war. Und dafür braucht es Platz auf den Sportseiten. Immerhin reicht der übrig gebliebene dafür, um zu erzählen, dass mit Johannes Höhler (TTC Oberbrechen), Tim Janssen, Etienne Kempa, Paul Wörsdörfer (alle TTC Offheim), Stefan Kissel (TV Münster), Annalena Mohler (TTF Oberzeuzheim), Moritz Orgler (TTC Staffel) und Michael Walther (TSV Hirschhausen) zur Freude von Kreisjugendlehrwart Bernd Mehl acht der 20 Teilnehmer an der so genannten StarTTer-Ausbildung des Deutschen Tischtennisbundes in Weilmünster aus dem Kreis Limburg-Weilburg kamen. Diese Ausbildungsform unter Lehrgangsleiter Daniel Ringleb, Referent für Bildung und Forschung beim DTTB, hat die Kindertrainerausbildung als Vorstufe zur C-Trainerausbildung abgelöst. Und damit wäre der Platz auch schon aufgebraucht. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir lesen uns ja nächsten Sonntag wieder.

