Von Marc Steinert

Der TVH und das schwere zweite Jahr

Handball Neu-Coach Wohlrab will Konstanz

HÜTTENBERG In das bekannt schwere zweite Jahr nach dem Aufstieg geht die U 23 des TV Hüttenberg, die den Klassenerhalt in der Handball-Oberliga in der Vorsaison erst auf den letzten Metern sicherstellte.

Copyright © mittelhessen.de 2018