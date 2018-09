Von Tobias Manges

Der Torwart-Oldie ist heiß

Michael Rocksien steht mit 51 Jahren im Kasten der MSG Linden

Linden Michael Rocksien ist eine lebende Legende. Der Torwart hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Den Spaß am Handball hat er in all dieser Zeit nie verloren. Mittlerweile ist Rocksien 51 Jahre alt – und steht noch immer im Kasten.

