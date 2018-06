Der Unterschied ist nicht so groß

Tennis Hessenligisten aus dem Kreis Dill unterliegen starken Gegnern relativ knapp

Dillenburg Die Tennis-Hessenligisten haben sich am vierten Spieltag an starken Gegnern abgearbeitet. Bei den Männern verloren Sinn, Herborn und Schönbach jeweils mit 2:4. Die Damen 50 des TC Eschenburg gewannen erneut mit 6:0 und stehen an der Tabellenspitze.

Copyright © mittelhessen.de 2018