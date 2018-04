Derbysieger darf oben ranschnuppern

Fußball Gansbachtal empfängt Friedensdorf

HINTERLAND In der Frauenfußball-Gruppenliga will sich der FSV Friedensdorf am Samstag im Derby bei der SG Gansbachtal die im Hinspiel mit 0:1 verlorenen drei Punkte zurückholen.

