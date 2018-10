Von Lena Brandenburger

Derbyzeit in Guntersdorf

Fußball A-Ligist empfängt am Samstag den FC Merkenbach

Dillenburg In der Fußball-A-Liga Dillenburg wird am Samstag um 16 Uhr in Guntersdorf und um 17.30 Uhr in Eisemroth gespielt. In Guntersdorf steht das Derby gegen den FC Merkenbach an, in Eisemroth wird gegen die SG Sinn/Hörbach der Platz eingeweiht.

