Von David Liebscher

Derbyzeit mit einigen Fragezeichen

FUSSBALL Kreisoberliga: Oberbiel in Niederbiel

SOLMS Wenn am Sonntag (15 Uhr) die SG Niederbiel den Nachbarn SG Oberbiel empfängt, ist in der Fußball-Kreisoberliga West Derbyzeit angesagt. Während Niederbiel den Fehlstart verhindern will, tritt Oberbiel mit breiter Brust an.

