Von Sven Jessen

Die Asche hat ausgedient

Fußball Manderbach beginnt mit Kunstrasenbau / Spiel gegen Herborn abgesagt

Dillenburg Als Raimund Sohn am Dienstag sein E-Mail-Postfach öffnete und die Nachricht aus dem Innenministerium las, standen ihm Tränen in den Augen. „Wir haben die Vorabgenehmigung für den Bau eines Kunstrasenplatzes erhalten“, gab der Vorsitzende des FSV Manderbach am Freitagabend auf Anfrage dieser Zeitung bekannt.

