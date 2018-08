Die Außen bringen Tempo ins Spiel

Fußball Steinbach II empfängt Waldgirmes II

Haiger In der Fußball-Gruppenliga geht es für den TSV Steinbach II Schlag auf Schlag. Nach dem Donnerstagsspiel in Heuchelheim empfängt der Aufsteiger am Sonntag um 15 Uhr den Tabellenzweiten SC Waldgirmes II.

